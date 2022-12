Belgische prinses Louise (18) studeert in Maastricht

Gedurende deze studie leren studenten complexe kwesties te begrijpen. Vervolgens gaan zij op zoek naar creatieve oplossingen voor deze kwesties. Louise kan vakken als natuurkunde, wiskunde, scheikunde en ondernemerschap volgen. Maastricht University noemt de studie op haar website „ideaal oor studenten met een brede interesse in exacte vakken, die niet gebonden willen zijn aan een vooraf vastgesteld programma”.

Eerder was bekendgemaakt dat Josephine (19), dochter van de Belgische prinses Delphine, is ingeschreven in dezelfde richting aan een niet nader genoemde Nederlandse universiteit. Binnen haar studies focust ze zich op mensenrechten. Sudpresse vermoedt dat de nichtjes samen op de universiteitsbanken zitten.