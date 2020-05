’Zonder Little Richard geen Beatles, Bowie en Elton’

Dat andere muzikanten Richard Wayne Penniman, zoals zijn echte naam luidt, de eer gunnen om als uitvinder van de rock-’n-roll door het leven te gaan, blijkt wel uit de vele reacties. Gene Simmons, frontman van KISS, schrijft dat hij ooit de eer had Little Richard te mogen ontmoeten. „Hij zei toen dat hij de uitvinder van rock-’n-roll was. Amen!” Verder schrijft Simmons dat zijn muzikale bijdragen niet onderschat mogen worden.

Chance The Rapper is ervan overtuigd dat Little Richard The Beatles muzikaal heeft gevormd en The Rolling Stones heeft gered. Drummer van The Fab Four, Ringo Starr, deelt een foto van The Beatles met Little Richard, die hij ’een van zijn grootste muzikale helden aller tijden’ noemt.

Stevie Van Zandt, gitarist van de begeleidingsband van Bruce Springsteen, schrijft dat Little Richard de uitvinder is en dat Elvis Presley het genre populair heeft gemaakt. Third Man Records, het label van muzikant Jack White, noemt hem zelfs ’rock-’n-roll king’. „Een god heeft de aarde verlaten”, staat te lezen op Twitter.

Invloed

Ook Brian Wilson (The Beach Boys), singer-songwriter Billy Bragg en Debbie Harry (Blondie) eren Little Richard op sociale media. „Hij was er vanaf het begin”, schrijft Wilson. „Hij leerde ons rock-’n-roll. Hij was een groot talent en zal erg gemist worden.”

Gitarist Vernon Reid, begin jaren negentig bekend van de band Living Colour, somt de betekenis van Little Richard op: „Geen Jimi (Hendrix, red.), geen Beatles, geen (David, red.) Bowie, geen (Marc, red.) Bolan, geen GLAM, geen Freddie (Mercury, red.) geen Prince, geen Elton (John, red.), geen (Billy, red.) Preston, geen Sly (Stone, red.), geen Stevie (Wonder, red.) ZONDER Little Richard!”