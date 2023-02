’Shakira deelt meer details over breuk Piqué op nieuw album’

Ⓒ Getty Images

Shakira zal in haar eerstvolgende album dieper ingaan op de relatiebreuk met voormalig profvoetballer Gerard Piqué, meldt de Britse tabloid The Sun. De Colombiaanse zangeres reageerde onlangs al, in niet al te zachte bewoordingen, met haar nieuwe nummer BZRP music session #53 op de relatie die haar ex onlangs is aangegaan met de 22-jarige studente Clara Chia Marti.