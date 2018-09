Madonna en toyboy uit elkaar

Dat heeft het management van de zangeres bevestigd aan Gossip Cop.

Eerder schreven we dat de relatie van Madonna en haar Franse toyboy Brahim Zaibat een aflopende zaak was.

Ze zouden al weken niet meer samen gezien zijn omdat hij in Frankrijk vooral rondhing met zijn danspartner van de Franse versie van Dancing With The Stars.

Waarom Madonna (55) en Brahim (28) hun relatie hebben verbroken, wilde het management niet bekendmaken.

Het stel is bijna drie jaar samen geweest.