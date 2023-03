Rapper Childish Gambino wint rechtszaak over vermeend plagiaat

Childish Gambino, wiens echte naam Donald Glover is, heeft een rechtszaak gewonnen die tegen hem werd aangespannen door collega Kidd Wes, die hem beschuldigde van plagiaat. Volgens Kidd Wes zou het nummer This Is America te veel lijken op zijn eigen Made In America.