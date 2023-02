’Onherkenbare’ Madonna haalt uit: ’Opnieuw te maken met leeftijdsdiscriminatie’

„In plaats van te focussen op wat ik zei in mijn speech, kozen veel mensen ervoor om alleen te praten over close-upfoto’s die met een telelens zijn gemaakt en die iedereens gezicht er vervormd uit laat zien”, schrijft Madonna in een bericht op Instagram. Volgens de zangeres heeft ze „opnieuw” te maken met „leeftijdsdiscriminatie” en woont ze op „een wereld die weigert vrouwen boven de 45 jaar te bejubelen en die het nodig vindt vrouwen te straffen als ze wilskrachtig, hardwerkend en avontuurlijk zijn”.

Volgens Madonna is zij sinds het begin van haar carrière al door de media neergesabeld, maar weet ze dat het „allemaal een test is”. De zangeres kijkt ernaar uit om „subversief gedrag te blijven vertonen, grenzen te verleggen, op te staan tegen het patriarchaat en vooral te genieten van het leven”.