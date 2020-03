Bijna miljoen mensen kijken naar De TV kantine

De persiflageshow was tot nu toe in het weekend te zien en trok daar ook zo’n miljoen kijkers per aflevering. In de opening van het nieuwe seizoen was een parodie op SBS-hit Chateau Meiland te zien.

RTL 4 had sowieso een goede avond; ook RTL Boulevard (862.000 kijkers), GTST (839.000) en Editie NL (800.000) stonden in de top 10.

De best bekeken programma’s van de donderdagavond waren het NOS Journaal (2 miljoen kijkers) en De wereld draait door (1,3 miljoen kijkers).