Temptation-Rodanya is bevallen

„Ons kleine ventje is er eindelijk. Zo ontzettend lief, mooi en nog zo klein. We zijn zo ontzettend trots op jou! Levay Ace. Geboren op 20-01-2020. Alles gaat super goed en wij gaan nu even in alle rust genieten de aankomende weken”, schrijft Rodanya bij een foto van zijn voetjes op Instagram.

Ook Morgan deelt de foto op sociale media. „Onze kleine blessing is er eindelijk. Zo ontzettend lief, puur, mooi en nog zo klein. Welcome to this world Young King!”, schrijft hij.

Hoewel Rodanyo en Morgan Temptation Island als koppel verlieten, hield hun relatie eenmaal thuis toch geen stand. In de laatste aflevering bleek dat Rodanya niet helemaal eerlijk was geweest en bij thuiskomst het bed had gedeeld met verleider Danicio.

