Christina Applegate: SAG Awards wordt mijn laatste awardshow

„Het is waarschijnlijk mijn laatste awardshow als actrice, dus het is best bijzonder”, zegt Applegate. De Amerikaanse is genomineerd voor beste actrice voor haar rol in de serie Dead to Me. Applegate, die samen met haar 12-jarige dochter Sadie naar de ceremonie in Los Angeles gaat, zegt het wel te gaan missen. „Als je naar deze uitreiking gaat, komen daar alleen maar acteurs. Ondanks hun reputatie, is iedereen er altijd heel aardig.”

Vanwege haar aandoening kan Applegate zich niet meer voorstellen om „om 05.00 uur op te staan en twaalf tot veertien uur op de set te staan. Dat heb ik op dit moment niet meer in me”, zegt ze. In plaats daarvan wil de actrice zich richten op stemacteerwerk „om wat geld te verdienen en te zorgen dat mijn dochter te eten krijgt en wij een dak boven ons hoofd hebben.”