Wilfred Genee reageert op rel met Peter R. de Vries

„Ik was misschien iets feller dan eigenlijk de bedoeling was. Ik had juist voorgenomen om het niet te doen. Ik geef eerlijk toe, ik had ’m inderdaad iets te scherp ingesneden. Ik zat er ook dubbel in. Ik ging er ook zelf niet goed in”, reageert Wilfred in Veronica Inside. „Ik ging er ook zelf niet fel in. Ik reageerde ook bijna niet. Eigenlijk wilde ik het niet. Ik zat er dubbel in, omdat ik mijzelf had voorgenomen om het een beetje luchtig te houden als het zou gebeuren, maar dat lukte niet.”

"Het wordt een Johan Derksentje"

Toch vindt Genee dat ze allebei de fout ingingen. „Ik vind wel dat je dit moet kunnen bespreken. Ik had nog tegen Hélène gezegd zodra we het gaan hebben over de dubbele petten, gaat hij met name mij aanvallen op mijn deskundigheid. Hij wordt onmiddellijk persoonlijk. Het wordt een Johan Derksentje dan meteen. En dat werd het ook meteen en ik had mijzelf voorgenomen om daar niet in mee te gaan en nu zat ik er toch weer in. Peter gaat gelijk met de hakken in het zand en ik word te fel.”

Wel hebben de twee na afloop nog met elkaar gesproken. „Ik heb Peter uitgelegd dat het misschien wel een tandje te hard was.”

In het interview kwamen onder meer de verhitte discussie tussen Peter en Mark Koster in RTL Boulevard over het faillissement van Olcay Gulsen aan bod en de persoonlijke boodschap die hij van de gezochte topcrimineel Ridouan Taghi kreeg.