Beverly Hills 90210-acteur overleden

Brian Turk speelde veel bijrollen in een groot aantal hitseries, zoals Beverly Hills 90210, Saved by the Bell, ER, Buffy the Vampire Slayer en Two and a Half Men. Ook speelde hij in films als The Lost World: Jurassic Park, American Pie 2 en Crocodile Dundee in Los Angeles.

De acteur kreeg de diagnose een jaar geleden, maar werd kortgeleden terminaal. Hij laat zijn vrouw en hun zoon (8) achter.