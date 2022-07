Presentator Edson da Graça vader geworden: ’Nu gaat de knoop erin’

In een half Nederlands, half Engels bericht maakt hij op komische wijze bekend dat zijn gezin weer verder is uitgebreid. „Zaria. From the house Da Graça, first of her name, rightful heir to the kinderstoel, rightful queen of the poepluier, protector of the seven spenen, mother of slapeloze nachten, breaker of onze harten”, schrijft Da Graça bij een foto waarop hij met het meisje ligt te slapen.

Met de komst van Zaria is zijn gezinnetje, dat uit drie andere kinderen bestaat, compleet. „Nu gaat de knoop erin”, sluit hij zijn bericht af.