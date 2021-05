Ontslag dreigt voor brandweermannen na delen foto’s Kobe Bryant

Dat hebben de advocaten van Vanessa Bryant, de vrouw van de overleden basketballer, laten weten, meldt TMZ.

De mannen maakten foto’s van het ongeluk en de slachtoffers en deelden die met collega’s. Bij het ongeval kwam ook Bryants dochter Gianna om, met nog zeven andere passagiers. De beelden stonden al vrij snel na de crash online, wat volgens de weduwe van Kobe onacceptabel is voor alle nabestaanden. Het zou een enorme inbreuk op hun privacy zijn geweest en dat van hun geliefden. „De hele wereld wist al wat er gebeurd was voordat de families op de hoogte gesteld konden worden via de officiële weg.”

De brandweer van LA County wilde niet reageren, al werd uit documenten die TMZ in bezit heeft wel duidelijk dat het ontslag voor de brandweermannen haast onontkoombaar is.