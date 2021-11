Chef’Special-frontman Joshua Nolet wordt vader

Gossip

Ali B over boze oom: ’Ik voel niet dat ik verantwoording naar hem heb af te leggen’

In een opmerkelijk filmpje op Tiktok haalde de oom van Ali B onlangs flink uit naar de artiest, tot doodswensen aan toe. Dat alles om uitspraken over de vader van Ali B in zijn nieuwe documentaire op Videoland. Hoe kijkt Ali B terug op de tirade van zijn oom?