Geschokte reacties op overlijden modeontwerper Virgil Abloh (41)

Hailey schrijft op Instagram dat Abloh een enorme inspiratiebron voor haar was. Het mode-icoon ontwierp de trouwjurk voor het model, waarin ze drie jaar geleden in het huwelijk trad met Justin Bieber. „Ik zal nooit helemaal kunnen uitdrukken hoe dankbaar ik ben hem te hebben gekend en met hem te hebben gewerkt. Van het lopen op zijn catwalks tot het door hem laten ontwerpen van mijn trouwjurk en alle andere geweldige momenten daartussenin”, schrijft ze. „Hij was iemand die altijd leven, charisma, liefde en plezier bracht in elke situatie en in elke kamer die hij binnenliep.”

Pharrell Williams herinnert Abloh als ’een aardig, genereus, bedachtzaam creatief genie’. „Mijn hart is gebroken”, schrijft de zanger en producer op Twitter.

Visionair genie

Ook uit de modewereld komen vele reacties. Zo laat modeontwerper Marc Jacobs weten geschrokken te zijn van het nieuws. „Mijn gedachten en gebeden gaan uit naar zijn familie en dierbaren. Moge je rusten in vrede en kracht lieve Virgil”, schrijft Jacobs. Modehuis Dior noemt Abloh op Instagram ’een visionair genie van onze tijd’. „Vele geweldige momenten doorgebracht met reizen over de hele wereld en rondhangen in hotelkamers. Japanse tijdschriften doorbladeren en lachen en praten over ideeën”, memoreert Kim Jones, creative director van Dior Homme. Het tijdschrift Vogue deelde een foto van Virgil, gemaakt door de beroemde fotograaf Anton Corbijn.

In een verklaring sprak de baas van Louis Vuitton Moët Hennessy, Bernard Arnault, van ’verschrikkelijk nieuws’ en ’groot verdriet’. „Virgil was niet alleen een geniale ontwerper en een visionair, hij was ook een man met een mooie ziel en veel wijsheid.”

Virgil Abloh, creative director van de mannenlijn van modehuis Louis Vuitton, overleed zondag op 41-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. Dat lieten zijn nabestaanden weten op Instagram. Abloh was behalve werkzaam bij Louis Vuitton ook creatief directeur van Kanye West en eigenaar van zijn eigen label Off-White.