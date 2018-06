Nieuwe liefde voor Kelly Brook

De 34-jarige Piranha 3D-actrice heeft het Britse model Harvey Newton-Haydon aan de haak geslagen.

Ondanks dat de relatie nog pril is, zouden de twee al wel de feestdagen met elkaar hebben doorgebracht. "Kelly is dol op hem, maar ze probeert de romance nog stil te houden aangezien er er een serieuze relatie van wil maken", vertelt een bron tegen The Sun.

Brook maakte afgelopen zomer een einde aan de knipperlichtrelatie met Danny Cipriana. De rugbyspeler zou de brunette bedrogen hebben.