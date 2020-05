BN’ers roemen moeders: ’Voorop in de storm’

Zo delen onder meer Olcay Gulsen en Patty Brard een foto van hun moeder. „Mijn allerliefste mama”, schrijft Olcay erbij. Patty eert niet alleen haar moeder, maar ook haar broer. „Moederdag is ook een een beetje broertjesdag. Ik hou ontzettend veel van jullie”, laat ze weten op Instagram.

Rafaël van der Vaart schrijft bij foto’s met zijn moeder vroeger en nu: „Ik hou van je en wens je de beste moederdag.”

Nicolette Kluijver bedankt haar moeder voor wat ze van haar heeft geleerd. Ze schrijft: „Door jou heb ik geleerd wat doorzettingsvermogen is, dankzij jou blijf ik positief, door jou zie ik wat er nog wel is en niet wat niet. Lieve mam, samen hebben we een leven vol hindernissen en hobbels… vergeet je niet dat je de beste moeder bent die er is.”

Jim Bakkum eert met vier foto’s de moeder van zijn kinderen, Bettina Holwerda, zijn moeder, zijn schoonmoeder en zijn schoonzusje die binnenkort voor het eerst moeder wordt. „Waar waren we toch zonder onze moeders?!”, vraagt hij zich af.

Ook Bas Smit zette de moeder van zijn kinderen, Nicolette van Dam, extra in het zonnetje. „We hebben het alle 3 zo mega getroffen met onze Nic”, schrijft hij bij een foto van Nicolette, die van haar twee kinderen een ontbijtje op bed heeft gekregen. „Het is niet moeilijk om het leuk te hebben als je de wind in de rug hebt, maar de echte toppers komen naar boven bij tegenwind. Nic is zo’n ongelooflijke topper, zij gaat zelfs voorop in de storm.”

Gordon heeft zondag zijn goede vriendin Tineke de Nooij (79) in het zonnetje gezet. Hoewel zijn eigen moeder is overleden is zij als een bonusmoeder voor de zanger. „Mijn echte mama is er niet meer maar mijn bonusmama is nog springlevend!! Fijne moederdag allemaal! Ps is een oude foto!”

Tineke heeft Gordon ontdekt en daarna veel gesteund in het begin van zijn zangcarrière. Ook ging ze met hem mee toen hij in 2009 met De Toppers meedeed aan het Eurovisiesongfestival. „Ik beschouw je, sinds mijn mama er niet meer is, als mijn bonusmoeder”, zei de zanger eerder al eens over haar.