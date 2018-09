Makers 24 denken aan nieuwe doorstart

Website Deadline meldt dat Fox binnenkort besluit of de nieuwe 24-variant in productie wordt genomen. 24, dat tussen 2001 en 2014 negen seizoenen liep, was zeker de eerste jaren een kijkcijferkanon en won tientallen prijzen, waaronder twee Golden Globes en twee Emmy's. Hoofdpersoon Jack Bauer (Kiefer Sutherland) werkte voor de Counter Terrorist Unit en wist in de loop der jaren heel wat aanslagen op Amerikaans grondgebied te voorkomen.

In 2016 maakte de serie al een doorstart onder de naam 24: Legacy, met een andere agent van CTU in de hoofdrol. Maar de kijkcijfers vielen tegen en Fox schrapte de serie na één seizoen.