Alia Shawkat: Brad Pitt en ik zijn vrienden

Eind vorig jaar werden de twee gespot bij een tentoonstelling en verschillende voorstellingen waarna de geruchtenmolen begon te draaien. „We zijn gewoon vrienden”, zegt de 31-jarige actrice.

Niet alleen onbekenden waren benieuwd naar hun relatie, ook vrienden van Alia vroegen zich af of er iets speelde. „Al mijn vrienden hadden zoiets van: wat is er aan de hand? En ze stuurden me foto’s”, blikt ze terug. „Ik voelde me overweldigd. Het is dat gevoel van dat je naakt bent op school, zo van: oh god, iedereen kijkt naar me.”