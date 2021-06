’Het doet Jamie Spears enorm veel pijn om zijn dochter zo te zien lijden’

Britney zei onder meer dat haar vader volledige controle over haar probeerde te hebben. „Er is al die tijd niets gedaan, terwijl ik me de afgelopen 13 jaar een slag in de rondte heb gewerkt voor mijn vader. Ik probeerde lief, mooi en aardig te zijn, maar vervolgens krijg ik te horen dat de staat Californië het heeft toegestaan om hem beslag te laten leggen op zijn dochter. Vergeet niet dat mijn vader alleen maar een rol heeft doordat ik met hem samenwerk. Maar de staat keek toe en deed niks, helemaal niks.”

Jamie’s advocaat sprak namens zijn cliënt na het horen van Britney’s woorden. „Meneer Spears vindt het heel vervelend om haar zo te zien, zijn dochter. Hij houdt van haar en mist haar enorm.”

Een paar maanden geleden liet diezelfde advocaat aan het televisieprogramma Good Morning America weten dat Jamie zijn dochter had ’gered’. „Ik begrijp dat er in elk verhaal een slechterik moet zijn, maar die vlieger gaat in dit geval niet op. We hebben het hier over een toegewijde, liefdevolle en loyale vader die zijn dochter heeft gered uit een zeer penibele situatie. Mensen maakten misbruik van haar en vielen haar lastig. Daar heeft hij korte metten mee gemaakt. Hij heeft juist opgetreden als een goede vader, ook al zeggen mensen andere dingen.”