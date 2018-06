Kate Winslet vreest voor Miley Cyrus

Kate is maar wat blij dat zij, toen ze op negentienjarige leeftijd doorbrak in de film Heavenly Creatures, niet zo van het padje raakte als Miley en wel stevig met beide beentjes op de grond bleef staan. "Je hoort van die horrorverhalen over die jonge mensen en dan denk ik: mijn god, wie zorgt er voor hen? Waarom lijken zij hun verstand te verliezen?", zegt ze tegen de Mirror.

"Neem Miley Cyrus. Ik zei pas nog tegen mijn dochter dat ik echt wil schreeuwen: wat is er met dat meisje aan de hand? Wie zegt tegen haar: 'Stop eens even, wat wil je nu eigenlijk, wie ben je?' Ik heb altijd het geluk gehad dat ik goed met mezelf door één deur kon."

Volgens Kate speelt ook het feit dat zij altijd uit de buurt van de spotlights probeert te blijven een rol in haar gezonde geestelijke toestand. "Het is nu heel hard voor die jonge acteurs en popsterren, echt een nachtmerrie. Ze kunnen niets doen. Ik blijf mooi uit de buurt, ik heb dat niet nodig. En daar ben ik heel dankbaar voor."