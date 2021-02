Dolly Parton wacht nog even met coronavaccin: ’Wil niet voordringen’

Parton doneerde maar liefst 1 miljoen dollar om bij te dragen aan de ontwikkeling van het vaccin en dat is wat haar nu tegenhoudt. „Ik wil niet dat mensen denken dat ik voordring omdat ik geld heb gedoneerd en daardoor een soort vip-behandeling krijg. Er zijn mensen die de coronaprik nu harder nodig hebben dan ik, dus ik wacht gewoon netjes op mijn beurt.”

„In eerste instantie had ik bedacht om het vaccin op mijn 75e verjaardag te halen en dat live uit te zenden om mensen te laten zien dat het niet eng is. Maar toen dacht ik: doe dat maar niet, dan lijkt het net of je er een show van maakt”, aldus de countryzangeres.

Dolly is zeker van plan om het vaccin te nemen en hoopt daarmee anderen te inspireren. „Ik zal eerlijk zijn over het proces en laten weten of ik er eventueel bijwerkingen van krijg. Mijn rol als ’geldschieter’ wordt trouwens teveel belicht. Ik ben heel blij dat ik mijn steentje heb kunnen bijdragen, maar het gaat uiteindelijk om het grotere plaatje: dat we een definitieve oplossing vinden voor het coronavirus.”