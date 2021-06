Sterren Muziekfeest op het Plein deze zomer in Arnhem

Het Openluchtmuseum in Arnhem is de locatie voor het grote buitenevenement dat wordt georganiseerd door AVROTROS. Jan Smit is de gastheer van het feest, dat 7 juli plaatsvindt. De registratie is vanaf vrijdag 9 juli vier keer te zien op NPO 1.

Het bijna vier uur durende feest is nog niet toegankelijk voor iedereen. Het valt onder de regeling van Testen voor Toegang. Dit betekent dat er 2500 mensen, die vooraf negatief getest zijn op corona, aanwezig kunnen zijn.

Vorig jaar kon het Sterren Muziekfeest op het Plein vanwege de coronacrisis niet doorgaan. De concertreeks bestaat sinds 2005, toen nog onder de naam TROS Muziekfeest.