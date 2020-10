Lena Dunham beleeft ’magische dingen’ sinds ze clean is

„Nuchter worden is de beste keuze die ik ooit voor mezelf heb gemaakt. Het heeft me een stabiele focus en tegenwoordigheid van geest gegeven die ik zelfs niet had voordat ik wist wat drugs en alcohol waren, toen ik nog een angstig kind was”, vertelt de 34-jarige schrijfster. „Door nuchter te worden moet je zo aan de slag met je innerlijke leven, leren hoe je bent geprogrammeerd en comfortabel worden met wie je bent in de basis.”

Lena heeft van zichzelf leren te houden. „Wat best een verrassende ontdekking is voor een mollige Joodse schrijfster met een dwangstoornis en een chronische ziekte.” Ook door de gedwongen rust vanwege de coronacrisis leerde de actrice zichzelf beter kennen. „Het is net alsof je het volgende level in een videospelletje bereikt en tegen andere kobolden moet vechten, maar het is bewezen dat het mogelijk is, en op sommige dagen zelfs leuk is. Als schrijfster ben ik gewend aan lange periodes met alleen mijn hond, mijn gedachten en het geluid van mijn toetsenbord. En ik voel me gezegend dat ik dat doe met enkel de kick van koffie.”

Wonderen

De schrijfster heeft bovendien ’magische dingen meegemaakt op het gebied van werk, reizen en haar gezondheid’ sinds ze geen drugs en alcohol meer gebruikt. „Misschien zijn het wonderen, misschien vielen die dingen me eerst niet op. Maar het beste is hoe veel van mijn relaties sterker zijn geworden, zelfs een paar die om een of andere reden niet meer te redden leken te zijn. Ik ben in staat geweest om als volwassene die dynamiek aan te gaan, zij hebben gezien dat ik er ben en de liefde stroomt gewoon.”

Aan mensen die worstelen met verslavingen, raadt Lena aan hulp te vragen. „Het is echt eng om hulp te vragen. Het is beangstigend om toe te geven dat je het nodig hebt, misschien zelfs nog enger om het aan jezelf toe te geven dan om het aan iemand anders toe te geven. Maar op het moment dat je het vraagt, verschijnt er echt een licht.”