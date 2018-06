Zangeres Eve gaat trouwen

De zangeres, tevens actrice in haar eigen sitcom Eve, bevestigt tegenover E! News dat Cooper haar op eerste kerstdag een aanzoek heeft gedaan.

Maandagavond plaatste Eve al een hint op Instagram. Op een foto met haar moeder en broer is de 35-jarige rapper te zien met en glimmende diamant om haar ringvinger. De foto is gemaakt in Engeland. "Tijd voor familie!" schreef ze erbij. De zangeres plaatste tijdens de kerstdagen foto's vanuit het Schotse Edinburg.

Eve is sinds 2011 samen met Cooper (41), een voormalig model en modeontwerper die vooral bekend is als oprichter van de Gumball 3000, een jaarlijkse internationale autorally. Cooper is eerder getrouwd geweest en heeft vier kinderen.

In 2002 werd Eve wereldwijd bekend met de hit Let Me Blow Ya Mind, waarvoor ze samen met Gwen Stefani een Grammy won. De twee verdelen hun tijd tussen Engeland en de Verenigde Staten.