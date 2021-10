Meghan schrijft brief aan Amerikaans Congres

De brief werd via sociale media openbaar gemaakt door Paid leave for all, de nationale campagne die gevoerd wordt voor betaald ouderschapsverlof. „Ik ben geen gekozen politicus, maar net als vele anderen een betrokken bewoner en vooral ouder. En omdat u en uw collega’s uit het Congres een rol spelen in het vorm geven van familiesituaties voor de komende generaties, schrijf ik u, mede namens miljoenen Amerikanen, deze brief. Het is voor mij als moeder heel belangrijk om me sterk te maken voor deze zaak”, aldus Meghan.

Ze vervolgt: „Door de pandemie hebben miljoenen vrouwen de afgelopen 20 maanden hun werk moeten verlaten door thuis te zorgen voor de kinderen, die ook niet meer naar school konden. Elke moeder of ouder moet de keuze maken of ze thuis present zijn of een betaalde baan hebben. En die opoffering heeft harde consequenties. Ik heb zelf altijd vanaf mijn 13e jaar gewerkt en gespaard waar dat mogelijk was, maar zelfs dat was een luxe omdat het voor mij een kwestie was van mijn huur betalen en benzine voor mijn auto te kopen. Zo is de situatie niet voor iedereen.”

Zevende hemel

„In juni hebben mijn man en ik ons tweede kind verwelkomd en net als elke andere ouder waren we in de zevende hemel, maar werden we ook heel erg overvallen door het werk dat een tweede kind met zich meebrengt. Wij waren in de gelegenheid om onze tijd te nemen als familie en hoefden ons geen zorgen te maken over terugkeren naar werk. En dat zou geen enkele familie hoeven te doen. Niemand zou moeten hoeven kiezen tussen kind en werk, tussen familie en een loonstrook.”

Volgens de hertogin zou betaald verlof een nationaal recht moeten zijn en dienen families boven de politiek gezet te worden. „Als je zorgt voor je kind, dan zorg je voor je gemeenschap en daarmee dus voor het land. Namens mijn familie, Archie, Lili en Harry, wil ik u bedanken voor het lezen van deze brief. Ik vraag u om dit belangrijke moment niet voorbij te laten gaan”, aldus Meghan.