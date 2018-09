Michael Douglas en Catherine weer samen gezien

Michael en Catherine zijn zondag in New York gespot toen ze een eetcafé verlieten. Hun kinderen Dylan (13) en Carys (10) waren ook aanwezig. Aan de foto's is niet te zien dat het het acteurskoppel afgelopen zomer nog in een grote relatiecrisis zat.

Kijk hier naar de foto's.

Michael en Catherine besloten een pauze in te lassen vanwege een aantal heftige gebeurtenissen in hun leven. De acteur vertelde in juni dat hij keelkanker had en zijn vrouw werd rond dezelfde tijd opgenomen in een kliniek wegens een bipolaire stoornis. De problemen rondom Michaels zoon Cameron Douglas, die al een paar jaar in de cel zit zit wegens drugshandel, veroorzaakte ook veel spanning tussen de twee.