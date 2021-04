William en Catherine doorbreken periode van rouw

Volgens Britse media hadden de hertog en hertogin van Cambridge speciale toestemming voor het bezoek. De twee waren geheel in het zwart gekleed uit respect voor Philip, die eerder deze maand op 99-jarige leeftijd overleed.

Catherine is sinds 2015 beschermvrouw van de Air Cadets. De hertogin nam destijds het stokje over van Philip. Hij was meer dan zestig jaar betrokken bij de Air Cadets. De aanwezige cadetten brachten woensdag ook een eerbetoon aan de hertog van Edinburgh.

Tijdens het bezoek was echter ook ruimte voor een lach en ontspanning. Zo probeerde Catherine een vliegsimulator uit, terwijl William haar tas vasthield. "Nu wordt het interessant", zo grapte hij.