Disneyland Parijs krijgt Avengers Campus

Bezoekers kijken naar de plannen voor de Avengers Campus. Ⓒ ANP

Bezoekers van Disneyland Parijs kunnen in de toekomst hun superkrachten laten testen in een attractie rond de Avengers. Op fanbeurs D23 maakte het entertainmentbedrijf bekend dat het een ’Avengers Campus’ opent in de parken in Parijs en in het Californische Anaheim.