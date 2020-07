Strop dreigt voor Britse koninklijke verzamelingen

„De sluiting voor Windsor Castle, het Palace of Holyroodhouse, de Royal Mews in Buckingham Palace en The Queen’s Galleries in Londen en Edinburgh heeft een zeer aanzienlijke en ernstige impact gehad op onze financiën, aangezien we volledig worden gefinancierd door inkomsten van toegangskaarten en de opbrengst van onze winkels”, aldus de stichting in een verklaring. De verwachting is dat de balans daardoor een verlies van 34 miljoen euro zal laten zien.

De Royal Collection Trust heeft de medewerkers laten weten dat een aantal stevige maatregelen genomen moet worden om het verlies te beperken. Ontslagen zijn daarbij niet uitgesloten, al zal eerst worden ingezet op vrijwillig vertrek en natuurlijk verloop. Ook zijn tal van projecten geschrapt of uitgesteld. De gebruikelijke zomeropenstelling van Buckingham Palace is mede daarom ook afgelast; met de geldende coronamaatregelen zou het slechts beperkt toelaten van betalende bezoekers meer kosten aan voorzorgsmaatregelen dan het via de entreebiljetten zou opbrengen.

De stichting staat los van de Royal Household, de hofhouding van koningin Elizabeth. De Royal Collection Trust draagt zorg over de kunstverzameling, bijzondere tentoonstellingen en de openstellingen van de paleizen. Wat dat betreft is het enigszins te vergelijken met de Koninklijke Verzamelingen in Nederland. De opbrengst van de activiteiten van de stichting is onder meer bestemd voor het onderhoud van de kunstverzameling.