Parks and Recreation-acteur Aziz Ansari verloofd

„Iedereen was heel blij en er werd door iedereen geklapt”, zegt iemand die in de zaal zat tegen Page Six. „We werden helemaal gek”, vult iemand anders aan. Volgens hen zou de cabaretier gegrapt hebben dat hij hoopt dat hun toekomstige kind ’meer Indiaas dan Deens’ is.

De 38-jarige Ansari kreeg speelt momenteel de hoofdrol in de Netflix-serie Master of None, die hij ook zelf heeft bedacht. De show gaat over acteur Dev Shah en zijn liefdes- en werkleven in New York.