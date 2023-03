Thomas Acda en Paul de Munnik maken comeback als muzikaal duo

Thomas Acda en Paul de Munnik keren terug als muzikaal duo. Dat hebben de muzikanten donderdag bekendgemaakt in de middagshow op Qmusic. Het duo geeft op 28 oktober een reünieconcert in de Ziggo Dome en heeft een nieuwe single gemaakt genaamd Morgen Wordt Fantastisch, die voor het eerst in de uitzending donderdag te horen was.