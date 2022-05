Comeback Jeroen Rietbergen in Edwin Evers Band uitgesloten

Dat Rietbergen niet terugkeert in de band, betekent volgens Evers niet dat zijn carrière in de muziekwereld voorbij is. „Jeroen is een waanzinnig goede muzikant en dat talent moet hij gaan gebruiken op de manier waarvoor dat bedoeld is.”

In januari heeft de Edwin Evers Band de samenwerking met Rietbergen, die wordt beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag, beëindigd. „Ik had er een duidelijke mening over. Hij heeft zich daarin groot opgesteld en gezegd: je moet doen wat het beste is voor de band en je hoeft niet aan mij te denken”, aldus Evers.

Rietbergen was bandleider bij The Voice of Holland, maar stapte begin januari op nadat hij erkende dat de aantijgingen achter de schermen van het programma aan zijn adres klopten.

Strafrechtelijk onderzoek

Eind april maakte het Openbaar Ministerie bekend een strafrechtelijk onderzoek in te stellen naar aangiften tegen vier personen rondom The Voice of Holland. Naast Rietbergen is er ook tegen Marco Borsato, Ali B en een regisseur aangifte gedaan.

Rietbergen heeft via zijn advocaat Peter Plasman laten weten dat hij tijdens het strafrechtelijk onderzoek graag zijn kant van het verhaal vertelt.