S10 experimenteert in Zweden met nieuwe muziek in aanloop naar Songfestival

Na twee albums en twee ep’s zat S10 naar eigen zeggen ’vast in het maken van muziek’, maar in de Zweedse hoofdstad kwam het er allemaal uit. „Alles wat al langer in mijn hoofd zat, is ineens allemaal vertaald naar liedjes. Ik heb zoveel zin om nog veel meer te experimenteren en daarna dit allemaal met jullie te delen. Ik heb sinds ik hier ben weer rust en vertrouwen gekregen in wat ik doe en dat is echt een heel fijn gevoel.”

S10 zegt wel dat ze haar optredens enorm mist. Sinds het begin van de coronacrisis kon ze alleen spelen voor een zittend publiek en daar haalt ze minder voldoening uit. „Ik hoop met heel mijn hart dat er dit jaar eindelijk weer iets echt mag op dit gebied. Ik zie om mij heen alle tours al voor de 40e keer verplaatst worden en ticketverkoop begint ook erg onmogelijk te worden (...). Ik hoop met heel mijn hart dat dit jaar die magie weer kan terugkomen.”

Begin december werd bekend dat S10, de artiestennaam van Stien den Hollander, dit jaar voor Nederland naar het Eurovisie Songfestival gaat. De 21-jarige zangeres zal in Turijn een Nederlandstalig liedje ten gehore brengen.