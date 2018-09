Lookalike Harper Beckham (2) verdient goed

Moeder Sophie Cook had zelf niet in de gaten dat haar dochtertje op Harper lijkt, totdat ze op straat steeds vaker werd aangesproken. Mensen dachten dat ze de nanny was van de jongste Beckham-telg en ze wilden met het kleine meisje op de foto.

Sophie besloot haar dochtertje in te schrijven bij een castingbureau en sindsdien treedt Sienna regelmatig op als lookalike. Het afgelopen jaar schitterde ze in kranten en tijdschriften en ze verschijnt - vaak met lookalikes van David en Victoria Beckham - op feestjes. Soms ook om de pers en het publiek op het verkeerde been te zetten.

De peuter verdient per klus zo'n 2400 euro.

