Kate Beckinsale vond eerste zoen vreselijk door vleespizza

„Al mijn vrienden hadden al gezoend. Ik dacht: nu moet ik ook, anders vinden ze me raar”, vertelt Beckinsale (46), die onlangs een korte romance had met komiek Pete Davidson, op de bank van James Corden. Tijdens een feestje ontmoette ze destijds een Amerikaanse jongen. „Ik was toen een fervent vegetariër en hij had zojuist een pizza voor echte vleesliefhebbers gegeten”, herinnert ze zich nog goed over het voorval. „Het was traumatiserend.” Ze vervolgt: „Het was zo’n sombere ervaring. Het verbaast me dat ik ooit nog met een ander gezoend heb.”

Achteraf belde de Underworld-actrice direct haar moeder om haar ervaring te delen. „Ik belde haar op en zei: ik moet nu naar huis, ik heb een vreselijke ervaring met vlees gehad.”