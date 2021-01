Familie Bennie Jolink voelt zich geïntimideerd door Farmers Defence Force

„Ik weet best dat jullie het niet als een intimidatie bedoelden, maar mijn familie vond het wel intimiderend, een paar grote John Deeres (tractoren, red.) op ons zandpad, waar haast nooit iemand komt”, schrijft Jolink op Facebook.

In een begeleidend filmpje zegt de zanger dat hij niet tegen Farmers Defence Force is, maar dat ze met intimidatie en andere acties „niet de goede weg bewandelen”. Hij roept de groep op een stap terug te doen. „Ga met elkaar in onderling overleg en niet met intimiderende tractoren, bij mensen aan huis komen of doodskisten met namen van linkse politici erop. Dat is niet de manier. Gewoon in rustig overleg met elkaar.”

Jetten

Jolink zegt dat hij „natuurlijk” achter de boeren staat. Hij vindt dat boeren meer betaald zouden moeten krijgen voor hun producten en dat het plan om de veestapel te reduceren alleen „in een redelijke termijn” door kan gaan zonder verlies van inkomsten.

Ook D66-fractievoorzitter Rob Jetten werd onlangs verrast door een groep leden van actiegroep Farmers Defence Force. Zij boden hem een voedselpakket aan, toen hij in quarantaine thuiszat vanwege een coronabesmetting. Volgens Jetten was geen sprake van een dreigende sfeer, zo schreef hij in een bericht op Facebook. Wel vindt de politicus dat actiegroepen politici niet thuis moeten opzoeken.