’Alec Baldwin mogelijk vervolgd voor dodelijke schietpartij’

Alec Baldwin (64) is ongetwijfeld in de zevende hemel vanwege de geboorte van zijn achtste kind, dochtertje Ilaria Catalina Irena. Toch zou die hemel binnenkort weleens kunnen veranderen in een ware hel. Hoewel de acteur recentelijk nog aangaf er haast zeker van te zijn dat niemand wordt vervolgd voor het fatale schietincident op de set van de film Rust, waarbij cameravrouw Halyna Hutchins op 42-jarige leeftijd om het leven kwam, bestaat er toch een kans dat vier personen kunnen rekenen op een strafproces. Inclusief Alec Baldwin zelf!