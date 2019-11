Kim Feenstra wil taboe doorbreken

„Gelukkig leven we in een wereld waarin super veel mogelijk is als het gaat om kindjes krijgen. En gelukkig heb ik een partner die mij door dik en dun overal door heen sleept. Dit is ons avontuur en we staan er super positief in”, aldus Kim.

Volgens haar rust er nog altijd een taboe op het onderwerp, niet alleen onder vrouwen maar ook onder mannen. „Voor mij is die taboe niet nodig”, gaat Kim verder. „Het is namelijk geen keus geweest om niet op de natuurlijke manier kinderen te kunnen krijgen. Ik vind het fijn om het te kunnen delen. Want ik ben niet alleen. Doordat ik zo open ben geweest heb ik zoveel berichten ontvangen van vrouwen en koppels die zich in dezelfde situatie bevinden. Maar er niet echt over durfden te spreken. Vooral onder vrouwen is de onzekerheid van je geen vrouw voelen groot.”

Avontuur

„Dit is een avontuur wat je samen aan gaat. En dat het kut kan zijn omdat het niet gaat zoals we graag zouden willen is een bijzaak. Zolang we we onszelf en ons partner maar niet uit het oog verliezen”, aldus Kim. „Voor iedereen die dit leest en zich in een soortgelijke situatie bevindt, Schaam je aub niet. Ik stuur jullie al mijn liefde. Want liefde is groter dan alles en oneindig. We got this right?”

Sinds begin deze maand geeft Kim een kijkje in haar leven met de docuserie. De reeks telt in totaal zes afleveringen.

Ⓒ Instagram