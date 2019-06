Radiohead is afpersers te slim af

De hackers sloegen toe in het archief van de zanger uit de tijd van de opnames van de cd OK Computer (1997), schrijft gitarist Jonny Greenwood in zijn blog. Alleen door betaling van 150.000 dollar (ruim 130.000 euro) kon Radiohead publicatie van het materiaal voorkomen, waarop de band besloot de opnames dan maar zelf online te zetten. Liefhebbers hebben 18 dagen de tijd om de muziek te downloaden voor 18 pond, ongeveer 20 euro, zodat ze zelf uit kunnen maken of Radiohead het losgeld had moeten betalen, schrijft Greenwood. Hij noemt de opnames niet heel interessant en vooral „heel, heel lang.”

De opbrengst is voor de klimaatactivisten van Extinction Rebellion.