’Perfecte trouwdag Diana, maar dit ging er achter de schermen (bijna) mis’

Pas getrouwd na een perfecte ceremonie, wuiven Charles en Diana het massaal toegstroomde publiek toe vanaf het balkon van Buckingham Palace. Ⓒ Getty Images

Het was de meest spectaculaire bruiloft die de wereld ooit zag! Vandaag is het veertig jaar geleden dat prinses Diana haar ja-woord gaf aan prins Charles voor een miljoenenpubliek. Een dag als een sprookje, maar achter de schermen waren talloze mensen aan het werk om te voorkomen dat het uitliep op een nachtmerrie. Zij vertellen in een nieuwe documentaire hoe ze dat deden.