Rapper Boef gaat trouwen

„Elke man heeft een powervrouw achter zich nodig, zij is de mijne”, schrijft de rapper bij de foto. „We zijn officieel verloofd.” Een aantal weken geleden zinspeelde Omari al op de verloving op haar eigen Instagram. De vlogster deelde een foto met Boef, waarbij ze hem ’husband’ noemde. De twee zouden al sinds begin dit jaar een relatie hebben. Boef bevestigde dat door in februari een foto van de twee te delen.

In mei dit jaar leek Boef zijn inmiddels verloofde ook ten huwelijk te vragen. „Word je mijn vrouw want je bent een baas”, schreef Boef op haar verjaardag. De vlogster leek het aanzoek te accepteren met emoji’s van een bruid, een man en een aapje met de handen voor de ogen. Of het om een echt aanzoek ging, werd nooit bevestigd.

De tortelduifjes zijn net teruggekomen van een vakantie in Spanje. Zelf heeft Omari nog niets gedeeld over de verloving, maar wel plaatste ze drie reacties onder het bericht van haar verloofde waarin ze de rapper opnieuw ’husband’ noemt.