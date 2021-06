Beatles-docu van Peter Jackson verschijnt in november

Voor de serie kreeg Jackson toegang tot meer dan vijftig uur aan beeldmateriaal, gemaakt tijdens studio-opnames van de Britse band in januari 1969. The Beatles waren toen bezig met hun album Let It Be, het laatste album dat de groep maakte voor hun breuk in mei 1970.

Een klein deel van de beelden was destijds al te zien in de documentaire Let It Be (1970), maar veel is nooit eerder vertoond. De twee nog levende bandleden, Paul McCartney en Ringo Starr, verleenden hun medewerking aan de documentaire. Ook Yoko Ono en Olivia Harrison, de weduwes van John Lennon en George Harrison, gaven toestemming voor de docuserie.