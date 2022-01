Onverwachte kans voor André Rieu fans

„Mijn orkest, ons koor, alle solisten en ik zelf, we zijn allemaal zó ontzettend blij dat we eindelijk de terugkeer van muziek op het podium kunnen vieren”, laat de 72-jarige Rieu in een verklaring weten. „Nadat we twee eindeloos lange jaren niet samen van muziek hebben kunnen genieten, willen we nu niets liever dan jullie allemaal verwelkomen op het Vrijthof in mijn eigen stad, Maastricht.”

Kaarten voor het vijftiende concert gaan woensdagmiddag in de verkoop, de optredens van 7 tot en met 30 juli zijn al uitverkocht.