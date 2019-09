Krezip hint op doorgaan na reünieconcerten Ziggo Dome

„We hebben van tevoren goede afspraken gemaakt over hoe we de reünie zouden gaan doen”, aldus Govaert. „We wisten zelf ook niet precies wat er zou gebeuren. Maar we worden wel een beetje overweldigd. Niet alleen door de reacties van het publiek. Maar ook van hoe het voelt om weer samen op een podium te staan. We staan zelf ook echt te kijken van de magie die er nog tussen ons zessen is.”

Op dit moment focust Krezip zich op de drie Ziggo Dome-concerten. „We zijn overrompeld door alle succes; dit jaar is echt een feestje. Maar er gebeurt wel meer dan verwacht.” Het nieuwe nummer Lost Without You heeft 12 miljoen streams behaald; daarom kreeg de groep maandag een platina plaat.

De band staat op 24, 25 en 26 oktober in Amsterdam.