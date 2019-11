Vriendschap uitbundig gevierd

Johnno (Cristian Ortega, links) en Spanner (Lorn McDonald) bezegelen hun vriendschap op een illegaal dansfeest in ’Beats’.

Ze zijn een dreamteam, vinden de twee Schotse tieners. Al denkt Johnno’s moeder daar anno 1994 heel anders over. Spanner is het soort tuig waarmee zij haar zoon niet graag ziet omgaan. Toch laten de jongens zich in Beats niet zomaar uit elkaar drijven.