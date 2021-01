CBS zoekt ’Nederlandse acteur met Noord-Afrikaans uiterlijk’

De Amerikaanse studio gaat een tiendelige Nederlandse televisieserie maken van het boek van Bouzamour. Het is de eerste maal dat CBS een Nederlandstalige productie op deze manier ontwikkelt. AVROTROS is coproducent en zal de reeks in Nederland gaan uitzenden.

Bestsellerboy is na De Belofte van Pisa de tweede roman van de 30-jarige schrijver. Het boek gaat over de avonturen van een jonge Amsterdamse schrijver van Marokkaanse komaf wiens leven op de kop komt te staan als hij een bestseller schrijft. De opnames vinden naar verwachting in de tweede helft van 2021 plaats in Amsterdam en Marokko.

Lastige combinatie

„Het is een lastige combinatie van kwalificaties die het vinden van een goede hoofdrolspeler lastig maakt”, stelt regisseur Norbert ter Hall. „Leeftijd, beschikbaarheid, sportief, de looks van een hoofdrolspeler én liefde voor taal. Maar we gaan hem vinden.” Ter Hall beklemtoont dat acteurs zich mogen melden die al een opleiding volgen, maar ook jongeren met talent die niet staan ingeschreven bij een toneelschool.

Kandidaten mogen zich tot 12 februari melden via castingbureau Oimundo. De serie wordt het eerste project van het nieuwe productiebedrijf Midpoint Film & TV van de Nederlandse scenarioschrijvers Robert Alberdingk Thijm (A’dam-EVA), Pieter Bart Korthuis (Penoza) en Franky Ribbens (Hollands Hoop). Zij schrijven het scenario voor Bestsellerboy samen met Bouzamour.

Het is het tweede boek van de succesauteur dat wordt verfilmd; eerder maakten scenarist Alberdingk Thijm en regisseur Norbert ter Hall een film van De Belofte van Pisa. Het coming of age-verhaal kreeg lovende recensies en hoofdrolspeler Shahine el-Hamus won een Gouden Kalf voor zijn vertolking.