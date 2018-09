'Ruis' tussen Christina Applegate en haar Nederlandse man

Christina en Martijn kregen in 2011 dochter Sadie en trouwden trouwden in februari 2013. De actrice vertelt in de talkshow van Conan O'Brien dat ze geen touw vast kan knopen aan de moerstaal van haar man.

Hij zorgt ervoor dat Sadie een beetje kennismaakt met de cultuur van haar paps door het liedje 'De gezusters Karamazov' van Drs. P. voor haar te zingen. Als Christina vervolgens aan Conan uitlegt waar het deuntje over gaat, namelijk over twee ruziënde zusters, vergiftiging en de dood van één van de twee, besluit Conan dat Nederlanders echt heel raar zijn...

Kijk hier naar het fragment.