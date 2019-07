Lenny Kravitz is beste vrienden met ex en Jason Momoa

Lenny en Lisa hebben er na hun scheiding in 1993 alles aan gedaan om weer goed door één deur te kunnen. Vooral vanwege hun dochter Zoë Kravitz. „Als je na een huwelijk uit elkaar gaat is dat heel erg moeilijk”, blikt de zanger terug in de Britse krant The Times. „Maar Lisa en ik hebben hard gewerkt en de tijd genomen om weer beste vrienden te kunnen worden.”

Ook met Lisa’s man, Hollywoodster Jason Momoa, met wie ze twee kinderen heeft, is Lenny erg hecht. „Onze gezinnen zijn samengevoegd. Ik houd van haar man, hij is als een broer voor me, en ik houd van de kinderen. Het is prachtig, maar je moet eraan werken.”