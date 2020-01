ANDRÉ VAN DUIN: ’Zo verloor ik mijn grote liefde…’

André van Duin, in de bar van zijn grachtenpand. Aan de muur taferelen van ’zijn’ Rotterdam en Martins geboorteplaats Deventer. Ⓒ Hollandse Hoogte

Samen met zijn ernstig zieke man MARTIN ELFERINK (55) zweeg ANDRÉ VAN DUIN (72) maandenlang over het drama wat zich in hun beider leven voltrok. Vandaag, in de week na het overlijden van zijn echtgenoot en grote liefde, doet hij aan PRIVÉ’s EVERT SANTEGOEDS eenmalig zijn verhaal over de vergeefse strijd tegen botkanker, de donkere periode waarin álles tegen zat, tot het onvermijdelijke einde afgelopen maandag. „Daar ging het busje met Martin de gracht af, bij het stoplicht naar links, en dat was het…”